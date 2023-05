Loco var lige ved at slippe væk igen - men nu fik de fat i ham

Fire papegøjer fra Ree Park har den seneste uge været på fri fod. Fredag morgen kom nyheden om, at Loco var spottet ved Voldum nær Hadsten, og et dyrepasserhold rykkede med det samme ud.

Der var drama gennem hele forsøget på at fange Loco. En dyrepasser var få centimeter fra at at få Loco med hjem i sikkerhed, men i sidste øjeblik så det ud til at mislykkes.

Dyrepasseren fra Ree Park var kravlet op i nærheden af papegøjen, men da dyrepasseren kun var få centimeter fra at have Loco i sin favn, ombestemte papegøjen sig og fløj igen.

Det fortæller TV2 Østjyllands reporter, der fredag har fulgt jagten på den undslupne papegøje.