Livløs person fundet i Randers Fjord

Liget af en afdød mand er blevet bjærget i Randers Fjord nær færgestedet ved Mellerup.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi har fået den afdøde person op af vandet og skal nu have fastslået hans identitet. Indtil da har vi ikke yderligere, skriver politiet på Twitter.

Politiet oplyser, at det fik anmeldelsen torsdag klokken 09.31.

Manden blev fundet død i fjorden, hvorefter han blev bjærget.

Til TV2 ØSTJYLLAND oplyser Østjyllands Politi, at det på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse mere i sagen, og at der lige nu blandt andet arbejdes på at identificere manden.



Østjyllands Politi har den seneste uges tid lavet flere eftersøgninger i området ved Randers Fjord, efter en 50-årig mand blev meldt savnet af sin familie, efter han var taget alene på en fisketur ikke langt fra landsbyen Kare.