Livløs person fundet i Gudenåen

Onsdag formiddag blev en livløs ældre kvinde fundet i Gudenåen tæt på Randers Regnskov.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Kvinden er nu blevet hentet op fra vandet og erklæret død.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser politiet, som var på stedet sammen med et redningsmandskab.

- Næste skridt er nu at finde frem til hendes pårørende, siger Janni Lundager, som er kommunikationmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen onsdag formiddag klokken 11.19.