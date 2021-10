- Livet er for kort til at bekymre sig om gråt hår

Fordom 4: Bibliotekarer er en uddøende race. Vi har dig snart ikke mere.

- Jo, jo, jo. Maskiner gør, at jeg og mine kolleger ikke får nedslidte albuer, håndled og nakke, fordi den tager rigtig mange materialer hver eneste dag.

Mange folk bruger nok heller ikke biblioteket, og på den måde dør det ud, lige som andre analoge ting gør.

- Vi er faktisk rigtig godt tilfreds med besøgs- og udlånstallene, også efter corona, så vi tror ikke på, at folk har glemt os.

Fordom 5: I synes, computere og tv er noget djævelskab.

- Det er da noget vås. Det er et godt supplement.

Men den gode, gamle bog, så kan du jo ikke lide alt det nye.

- Jo, jo, man kan sagtes kombinere det. Jeg elsker bøger, men det er så dejligt, at vi har så mange digitale muligheder for at finde information.

Hvad siger du til de fordomme, du har mødt?

- Jeg synes, det er lidt skægt, for de bliver ved med at florere og faktisk stadig er der. Det er lidt sjovt, at de kan blive ved med, for nogle af dem er gamle.

- Jeg mener ikke, at det er dårligt at have fordomme, men få dem aflivet hurtigst muligt. Det kan man kun gøre ved at komme ned på sit lokale bibliotek og se, at der altså er sket noget de sidste 10-15 år.

Næste gang skal vi besøge en vejarbejder. Hvad er din største fordom om dem?

- Stor mand, kan ikke helt få sine negle rene. To meter høj, to meter bred, det er mine fordomme.