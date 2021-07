LIVE: Nu sprænges kæmpe kran

Kranen vil blive væltet og lagt ned på Verdo´s Kulplads. Forsyningsselskabet har i din forbindelse opfordret folk til ikke at troppe op for at se sprængningen – da der også er spærret af og lukket for personer uden tilknytning eller et gyldigt ærinde.

Det nordlige havnebassin vil være afspærret fra kl. 16 og frem til sprængningen er gennemført.



I perioden før, under og efter sprængningen vil Nordhavnen og pieren være helt lukket, og der vil være vagter ved indgangene.

Verdo gør desuden opmærksom på, at der vil komme et lydtryk i forbindelse med sprængningen med en betydelig effekt. Der vil også blive etableret en faldpude på pladsen under kranen for at reducere støjen, når kranen vælter.