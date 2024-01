LIVE: Kræver redegørelse - hvor ender regningen nu?

Nordic Wastes konkursbegæring kommer efter en ny rapport fra COWI anslår, at oprydning efter miljøskandalen på stedet kan tage flere år og koste op imod 2,2 milliarder kroner.

Nordic Waste kommer derfor ikke til at efterfølge de to påbud, Miljøministeriet har givet virksomheden om, at virksomheden skal tage ansvar for at begrænse jordskreddet og skaderne og derudover stille garanti om at betale for det omfattende oprydningsarbejde.

Konkursbegæringen har fået byrådsmedlem i Randers Kommune, Frida Valbjørn fra Enhedslisten, til at bede forvaltningen om en redegørelse.

- Jeg håber, at forvaltningen hurtigst muligt vil redegøre for, hvad dette ændre ved det nuværende situation, herunder særligt mulighederne for at få betalt kommunens udlæg ifm. oprydningsarbejdet mv, skriver Frida Valbjørn i en mail til forvaltningen.