LIVE: I dag skal dømt sosu-hjælper forklare sig

Dagens retsmøde i Vestre Landsret i Tirsdalen-sagen er aflyst, da en af sagens parter har været involveret i et færdselsuheld.

Tirsdag skulle den dømte forhenværende sosu-hjælper på Plejecenter Tirsdalen have afgivet forklaring i ankesagen i landsretten. Men retsmødet er aflyst.

Det skyldes, at en af sagens parter har været involveret i et færdselsuheld. Det bekræfter Vestre Landsret over for TV2 Østjylland.