En 18-årig mand og hans 60-årige far er i dag stillet for retten i Randers, tiltalt for at have dræbt moren i familien.

Søn og far er tiltalt for at have planlagt drabet sammen, da moren ikke var en rettroende muslim, lyder anklagen.

Hvis de bliver kendt skyldige vil det være det første æresdrab i Danmark siden 2005.

Følg retssagen live herunder.