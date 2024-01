LIVE: Ekspert: Skatteborgerne kommer til at hænge på regningen

Efter nyheden om, at Nordic Waste er begæret konkurs, er det store spørgsmål, hvor den gigantiske regning for oprydningsarbejdet, der langt fra er afsluttet, mon ender.

Spørger man finanskommentator hos TV 2 Ole Krohn er analysen klar: Regningen ender hos staten.

- Det her er udtryk for, at man ikke vil betale regningen. Det var kravet fra myndighederne, at Nordic Waste skulle gå ind og erstatte statens sikkerhedsstillelse på de her 205 millioner kroner. Når de går ud og siger, at de ikke har den slags penge, og smider håndklædet i ringen, er det det samme som at løbe fra regningen, siger Ole Krohn til TV 2 og tilføjer:

- Det her ender med, at staten, altså os alle som skatteborgere, kommer til at hænge på regningen.