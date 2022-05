Lille havn med store ambitioner fejrer jubilæum

En lystbådhavn, der har været med til at samle og løfte lokalsamfundet.

Det er, hvad man finder for enden af Randers Fjord. Her ligger Udbyhøj Lystbådehavn, der runder et skarpt hjørne.

- Jeg havde drømt om, at det skulle være sådan en havn her, men ikke at den skulle have så stor indflydelse på nærområdet. Inden for de sidste to år er det åbnet tre virksomheder. Det er da ret godt for enden af en blind vej, konstaterer havnefoged Christian Heibel Godsk.