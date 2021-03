Lever på bankens nåde: Byens samlingspunkt har brug for hjælp

Her kigger de ind i endnu et underskud ovenpå et forfærdeligt 2020, og derfor gør det ondt, hver gang der dumper varmeregninger og andre faste udgifter ind i postkassen.

- Når der ingen penge er, gør det ondt at aflevere 12.000 kroner til et forsikringsselskab, bare for at se, at der står et endnu større minus på kassekreditten, siger Torben Bøgh Nielsen, der er bestyrelsesformand i Langkastrup forsamlingshus.