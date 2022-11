Lejlighedsdrab giver otte års fængsel

En 38-årig mand er i dag idømt otte års fængsel i Retten i Randers for vold med døden til følge.

Det sker efter et knivstikkeri i en lejlighed på Pontoppidansgade i Randers i december sidste år, hvor en 43- årig mand afgik ved døden.

Sagen blev kørt som en tilståelsessag, efter at manden havde erkendt at have begået voldshandlingen.

- Jeg er meget tilfreds med rettens dom, og at den tiltalte nu kan se frem til en passende fængselsstraf, ser jeg kun som værende positivt, siger senioranklager Jakob Beyer i en pressemeddelelse.

En tredje person til stede

Der var en tredje mand til stede i lejligheden, da episoden fandt sted, men efterforskning viste, at han ikke havde noget med hændelsen at gøre, da obduktionen viste, at den dræbte kun var blevet stukket med et enkelt knivstik.

- Vi kunne rimelig hurtigt i sagen konkludere, at den 38-årige mand havde handlet på egen hånd i forbindelse med knivstikkeriet, og der ligger et stort og grundigt efterforskningsarbejde bag sagen, som har været med til at føre til en opklaring, siger senioranklager Jakob Beyer i en pressemeddelelse.