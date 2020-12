Landsby ramt af urnetyveri og uro – men så stod borgerne sammen

- Det er noget, jeg vil sammenligne med ligrøveri. Jeg håber virkelig, at det er på grund af uvidenhed, og folk ikke vidste, hvad der var i kasserne. Jeg ville ønske, de havde sat dem et eller andet sted, så folk kan finde dem igen, sagde Erik Pedersen i juni.

Desværre er de to urner stadig forsvundne, men Østjyllands Politi har fundet frem til en 42-årig mand, som man mistænker for at stå bag indbruddet og tyveriet.

Har skaffet urner af vejen

I forbindelse med en anden sag ransagede politiet mandens hjem i en mindre by nord for Randers, og her fandt man koster fra tyveriet ved kirken.