Landsby kæmper mod alle odds – nu har den årets klub

Alle aktiviteter har sportspladsen som det naturlige samlingspunkt.

- Efter nogle hårde tider er vi lykkes med at få skabt en aktiv klub, som er gode til at have et omdrejningspunkt omkring det sociale. Folk kan godt lide at komme herop, og vi ser faktisk tit, at folk der er flyttet fra byen, kommer herud og oplever det igen for én enkelt dag, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Tilflytter er selv blevet frivillig

Det lokale foreningsliv har tilmed givet tilflyttere. En af dem er Susanne Lilhauge.

- Værum er en meget aktiv by. Uanset om man har interesse i sport eller ej, så mødes vi på sportspladsen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.