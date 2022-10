Kvinde i kritisk tilstand - mand anholdt for drabsforsøg

Efter et knivstikkeri er en 43-årig mand natten til fredag blevet anholdt i Randers.

En kvinde er indlagt i kritisk tilstand, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

- Vi anholdt i nat en 43-årig mand i en lejlighed på Viborgvej i Randers og sigtede ham for forsøg på manddrab ved at have stukket en 35-årig kvinde med kniv, lyder det i tweetet.

Politiet arbejder fortsat på adressen på Viborgvej og ønsker indtil videre ikke at oplyse yderligere detaljer i sagen.

Manden fremstilles senere i et grundlovsforhør i Retten i Randers.

Opdateres..