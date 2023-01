Kvinde frygter, hendes mor er et femte offer i plejehjemssag

Et drab. Syv drabsforsøg. Og fire ofre. Det er, hvad der fremgår af anklageskriftet mod en 60-årig sosu-hjælper fra Plejecenter Tirsdalen i Randers. Men siden sagen brød ud, har bekymringen spredt sig, og en kvinde fra Randers frygter, at forbrydelserne ikke begrænser sig til de fire ofre, retssagen omhandler. Kvinden skal senere i retssagen vidne om blandt andet hendes oplevelser med den tiltalte. Nærmere bestemt onsdag i næste uge. TV2 ØSTJYLLAND har tidligere været i kontakt med den pågældende kvinde, som er datter til en tidligere beboer på Plejecenter Tirsdalen. Tidligere fordi moren ikke længere lever.

Mor var nærmest bevidstløs Datteren har fortalt, at hun har været i kontakt med politiet. Efter hun afgav forklaring, blev hun bedt om at udlevere sin mors journaler, fordi det, hun beskrev om sin mors forløb, kunne minde om de sager, der på det tidspunkt blev efterforsket. Til politiet har hun også udleveret en klage, hun skrev til Randers Kommune tilbage i 2021. Klagen omhandlede blandt andet en episode, hvor hun beskriver, at hendes mor var nærmest bevidstløs, og at tiltalte trods morens tilstand 'skovlede mad i munden på hende'. Angiveligt for at vise, at moren bare var træt. Da TV2 ØSTJYLLAND var i kontakt med datteren, stod det ikke klart, om sagen vedrørende hendes mor ville blive en del af tiltalen mod den 60-årige sosu-hjælper. Det har senere vist sig, at moren ikke er omfattet af anklageskriftet.

Ansat er også bekymret Men datteren har stadig en mistanke om, at hendes mor har været udsat for noget kriminelt. Hun anerkender dog, at det kan være svært at bevise. Særligt fordi hendes mors indlæggelser fandt sted helt tilbage i sommeren 2021. Altså over et halvt år før indlæggelserne, der er omdrejningspunktet i retssagen. Moren døde den 1. august 2021. Under retsmødet tirsdag er datterens navn og moren blevet nævnt.

