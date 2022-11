Kvinde fremstilles for voldtægt af 14-årig

En 34-årig kvinde fremstilles onsdag i grundlovsforhør, efter hun er sigtet for voldtægt af en mindreårig dreng.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Hun sigtes for voldtægt ved at have haft samleje med en 14-årig dreng på en adresse på Djursland, står der.

Kvinden bliver fremstillet klokken 13 i Retten i Randers.

Voldtægt uanset samtykke

Der er automatisk tale om voldtægt, lige meget om der er samtykke eller ej, når offeret er under 15 år, og den tiltalte er over 22 år.

Anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker i øjeblikket ikke at oplyse yderligere detaljer i sagen.