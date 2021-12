Kunderne elsker Christian: - Jeg plejer at sige, jeg er bedre end Rune Klan

I malerafdelingen trives han bedst

Christian Damberg holder for det meste til i malerafdelingen, hvor han elsker at tone farver til kunderne. Han plejer at sige, han lige skal ind og trylle, når farven skal blandes med en base.

- Jeg plejer at sige lidt for sjov, at jeg er bedre end Rune Klan, siger Christian Damberg.

Han arbejder deltid i Bauhaus Randers og har gjort det i snart ni år. For nogle år tilbage tog han chancen for at se, om han skulle blive pædagog. Men det var en mistake, som Christian selv siger.

- Så fandt jeg tilbage til det her. Og det er mit sted, siger han.