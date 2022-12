Krisztian er fanget midt i dødsulykke: - Tågen så tyk som at køre i mælk

Han fortæller, at det virker til at mange biler er involveret, og han kan se, at lastbiler også er involveret.

- Politiet kom lige og spurgte, om vi var okay, og om vi havde været oppe at kigge ved ulykken, men det har vi ikke, og det virkede han glad for. Det ser ud til at være nogle vældig alvorlige skader, siger Krisztian Konszky.

-Vi har set to eller tre helikoptere, og der er flere politibiler og ambulancer rundt om os.

Ifølge DR har politiet oplyst, at 30 til 40 biler er kørt sammen i uheldet.

Skære hul i midterrabatten

Han fortæller, at passagerne i hans bil har det godt, og politiet er gode til at informere.



- Først kom brandvæsenet og sagde til os, at vi kunne pakke vores ting og låse bilen, og så ville politiet eskortere os væk. Men nu har politiet informeret, at de vil skære hul i midterrabatten, så vi kan køre i gennem der og køre tilbage i den modsatte retning, siger Krisztian Konszky.

Han tror selv, at det er tågen, som kan være skyld i ulykkerne.