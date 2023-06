Kristian blev bidt af 'livsfarlig giftslange': Modgiften er 375 kilometer væk

- Av for satan! Fuck, fuck, fuck! Kristian Sørensen, der er dyrepasser i Randers Regnskov, er lige blevet bidt af den livsfarlige indiske kobra. Eller det leger han i hvert fald. I virkeligheden er der tale om en øvelse, hvor en ufarlig kvælerslange spiller rollen som den indiske kobra. En øvelse som Randers Regnskov laver tre-fire gange om året.

Det var en ganske ufarlig slange, der blev brugt til øvelsen. Hverken dyr eller mennesker kom til skade.

Øvelsen bliver lavet fordi en anden dyrepasser, Jakob Sommer, er i gang med at uddanne sig til at må arbejde med giftslanger i Randers Regnskov. Noget som kun seks personer i regnskoven må. - Det er samme årsag som, at man øver alle andre vigtige ting. Vi har en forventning om, at man kunne blive presset, så for at agere mest rigtig, hvis situationen skulle opstå, øver vi det, forklarer Brian Rasmussen, der er udstillingschef i Randers Regnskov. Det kan være et farligt job at arbejde med giftslanger, og det kræver derfor flere måneders optræning. Den sidste eksamen for Jakob Sommer er, hvor han skal prøve en situation, hvor hans kollega bliver bidt af en giftslange. - Det værste, vi kan forestille os - Hvis du lige kommer herover. Jeg vil helst have, at du får sat dig ned. Jakob Sommer er rolig i både stemme og bevægelse. Han har fået slangen tilbage i kassen, hvor den kom fra, og nu retter han opmærksomheden mod Kristian Sørensen, der spiller slangens offer. - Det er Jakob fra Randers Regnskov. Vi er udsat for et slangegiftbid. Og vi har brug for en ambulance hurtigst muligt. Det er en indisk kobra, ja.

quote Jeg fik faktisk gåsehud. For det bliver på en eller anden måde virkeligt lige pludselig Brian Rasmussen, Randers Regnskov

Jakob Sommer ringer efter ambulancen. Han får at vide, at de vil være på stedet om 5-6 minutter. Og selvom det bare er en øvelse, så føles tiden uendelig lang. Det fortæller Brian Rasmussen, der er observatør på øvelsen og holder øje med, hvordan Jakob Sommer klarer det. - Jeg fik faktisk gåsehud. For det bliver på en eller anden måde virkeligt lige pludselig. Alt sådan noget her kan ske, siger han. Selvom Randers Regnskov aldrig har prøvet, at der rent faktisk er sket et giftslangebid på en dyrepasser, skal de være klar, hvis situationen skulle opstå. - Hvis en af vores kollegaer skulle komme til skade på en eller anden måde. Specielt med dyrene, det er det værste, vi kan forestille os, siger Brian Rasmussen. Han fortæller, at Randers Regnskov også laver andre øvelser. De har et skyttekorps, der skal være klar til at skyde farlige dyr, hvis de undslipper deres bure, og de har også skudtræning. Samarbejde med ambulancereddere Randers Regnskov samarbejder med Region Midtjylland, når de laver deres øvelser med giftslangebid. Da Kristian Sørensen blev "bidt" kom der derfor også to ambulancereddere ud til stedet med det samme - ligesom hvis det havde været for alvor. - Han er ved bevidsthed, men han har trykken for brystet og har svært ved at trække vejret. Jakob Sommer sørger for at få overleveret de vigtigste informationer til ambulanceredderne. Han har nu gjort, hvad han skulle, og de tager derfor over.

I 2018 øvede Randers Regnskov også slangegiftbid.

For at kunne træne scenariet så realistisk som muligt, bliver Kristian Sørensen skiftet ud med en dukke. Ambulanceredderne kan nemlig give dukken hjertemassage og bruge hjertestarteren. Ambulanceredderne har dog aldrig haft behov for at bruge deres viden til rent faktisk at behandle et giftslangebid. Men det kan minde om andre opgaver. - Så er vi over i noget allergisk reaktion, såsom bistik eller nødder, hvor det kan være ret alvorligt, fortælle Kenneth Henriksen, der er den ene af ambulancebehandlerne. Ingen modgift I Randers Regnskov har de ingen modgift til slangebid. Det skyldes, at det er forskelligt fra art til art, hvilken modgift der skal til. Og det er ikke i alle tilfælde, at en effektiv modgift er udviklet.

Brian Rasmussen (t.v.) var observatør på øvelsen.

- Vi har over tid mange forskellige giftslanger, og modgiften er artsspecifik, så det var uoverskueligt at skulle have det hele tiden i Danmark, så det har man vurderet, at det har man ikke, fortæller Brian Rasmussen.

Hvis uheldet er ude, skal modgiften derfor flyves ind fra enten Hamborg eller Stokholm med helikopter. Og ellers symptombehandler man. - Der er mange tilfælde, hvor man vælger ikke at bruge modgiften. Man kan også reagere negativt på det. Så man kan sagtens behandle og kurere et giftslangebid uden modgift, siger Brian Rasmussen. Bestod øvelsen - Så skal vi en tur til Skejby. Så det bliver Aarhus Sygehus, vi kører til. Kenneth Henriksen giver de sidste instrukser til Kristian Sørensen, inden båren bliver løftet op i ambulancen. Herefter bliver de blå blink tændt, og ambulancen kører afsted med udrykning på. Det er dog - heldigvis - bare en øvelse, og den klarede Jakob Sommer med bravur. - Jeg synes, at det gik rigtig godt. Ambulanceredderne var mega professionelle, og man kunne se, at de er i deres rette element. Men jeg synes også, at Jakob klarede det godt, han havde et godt overblik hele vejen igennem, siger Brian Rasmussen of fortsætter rosen:

Jakob Sommer bestod øvelsen med bravur.