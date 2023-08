Krig i byråd: Vil smide medlem ud - stik imod loven

Nick Zimmermann er i øjeblikket på selvbetalt orlov fra Randers Byråd. Alligevel skal hans person diskuteres på byrådsmødet mandag aften. Her foreslår Mogens Nyholm (R) at smide DF-politikeren ud af byrådet på grund af manglende fremmøde. 'Det er bedre for vælgerne i Randers Kommune, at Zimmermann har sit fokus ét sted. Venstrehåndsarbejde i byrådsarbejdet og stress på i folketingsarbejdet er ikke til gavn for nogen. Heller ikke Dansk Folkeparti lokalt eller Zimmermann selv,' skriver Mogens Nyholm i sit forslag, der er sat på byrådets dagsorden.

Alternativt vil han have sat tidsbegrænsning på Nick Zimmermanns orlov fra byrådet. Begge forslag strider dog imod lovgivningen. Et byrådsmedlem står nemlig kun til ansvar over for sine vælgere, og byrådet kan derfor ikke smide et medlem ud. Det er kun medlemmet selv, der kan anmode om at blive fritaget fra sit hverv. Flertal eller ej.

Nick Zimmermann sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti. Derfor har han taget orlov fra byrådet i Randers.

Personangreb DF-politikeren anmodede den 26. juni om orlov fra Randers Byråd på grund af langstrakte og tidskrævende forhandlinger på Christiansborg, hvor han er valgt ind i Folketinget. I stedet sidder hans suppleant, Frank Nørgaard, i byrådet.

Nick Zimmermann mener, Mogens Nyholm gør deres politiske uenigheder til en personlig konflikt. - Jeg er på et selvbetalt orlov fra byrådet. Den her konflikt handler om, at han forsøger at lave et røgslør over de forringelser, han laver på kernevelfærd i Randers ved at gå efter mig personligt, siger han til TV2 Østjylland. Derfor kan Zimmermann ikke forstå, hvorfor Mogens Nyholm bruger sin tid på hans person. - Jeg tror alle i Randers ved, at Mogens Nyholm er langt ude. Der er ikke nogen, der er mere politisk uenig med ham end mig, siger Nick Zimmermann.

Fakta Byrådet kan ikke lovligt træffe beslutning om, at et byrådsmedlem skal udtræde af byrådet, når det ikke er efter anmodning fra byrådsmedlemmet selv. Tidsbegrænsning af fravær: Der findes ikke hjemmel i styrelsesloven til at tidsbegrænse et byrådsmedlems lovlige forfald. Kilde: Notat til Randers Byråd vedrørende Mogens Nyholms forslag



Gider ikke bruge tid på det I Randers Byråd vækker det også kritik, at den radikale politiker har fremsat et forslag, som er i strid med lovgivningen. - Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal bruge tid på noget, som vi overhovedet ikke kan tage stilling til, siger Venstres Claus Berggreen.

På Facebook ytrer Nye Borgerliges Bo Ratz samme kritik. 'Forslaget må umiddelbart være stillet i uvidenhed, for ellers er det da lige præcis det, som Mogens Nyholm anklager mange andre for… gedigen populisme…!!' skriver han.

Byrådets største parti, Socialdemokratiet, fastholder, at det er alle byrådsmedlemmers ret at stille forslag. Lovlige eller ej. Ikke kontakt Forvaltningen i Randers Kommune oplyser, at de ikke sorterer i de forslag, der bliver indsendt fra byrådets medlemmer. Det er op til byrådet at vurdere, om et forslag skal fjernes fra dagsordenen. Det sker i forbindelse med punktet procedure, som byrådsmøder begynder med. Forvaltningens notat til forslaget gør det klart, at byrådet ikke har myndighed til at stemme et byrådsmedlem ud. Mogens Nyholms forslag bliver med al sandsynlighed fjernet fra dagsordenen, inden det når til politisk behandling, siger Steen Bundgaard. - Der stilles mange forslag løbende, som forvaltningen siger, ikke er lovlige. Der kommer vi til at bruge lidt tid på at diskutere det, og så er det sådan, det er, siger Steen Bundgaard, Socialdemokratiet. TV2 Østjylland har siden mandag morgen forsøgt at kontakte Mogens Nyholm telefonisk og per sms. Det har ikke været muligt at få en kommentar.