Kommune vil undersøge sig selv efter dårlig snerydning

Det er slet ikke sikkert, undersøgelsen behøver være særlig stor. Jan Sørensen arbejder hos Spentrup Auto, der af Randers Kommune er hyret til at rydde sne i byen.

Han fortæller, at kommunen kun har betalt for at få saltet vejene.

- Man skal starte med at sætte sneploven på, når det begynder at sne. Så er vi ovre problemerne, siger Jan Sørensen og peger på, at det nok er et spørgsmål om økonomi.