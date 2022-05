Kommune kan sende coronaregning til skolerne

Grønhøjskolen i Øster Tørslev frygter, at de må skære ned på alt det sjove for børnene. For måske får de snart en ekstraregning fra Randers Kommune.

Meget tyder nemlig på , at skolerne skal være med til at betale de mange tests og den øgede rengøring under coronatiden.

- Jeg har lidt en fornemmelse af, at pilen altid peger nedad, og at regningen ender hos os på de pressede folkeskoler, hvor pengene kunne være brugt på tusind andre måder, siger Louise Matz, næstformand i skolebestyrelsen for Grønhøjskolen.



Randers Kommune har i alt haft ekstraudgifter til coronaberedskabet på i alt 38,5 millioner kroner på tværs af alle kommunens forvaltninger. Men da staten kun har kompenseret 15 millioner kroner, må resten af pengene findes andre steder.

- Skole- og børneforvaltningen har fået ti millioner kroner til tests, og de var afholdt på en seperat konto. De har fået cirka fem millioner kroner i kompensation, og det vil sige, at forvaltningen nu mangler fem millioner kroner, man skal finde en løsning på, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.