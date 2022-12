Kommune i stor brøler – hjerneskadet kvinde uden strøm i flere døgn

Men det er glippet med tre elregninger i 2022, som kommunen ikke kan finde ud af, hvorfor ikke er blevet betalt.

- Det er da bare for dårligt, at det kan ske. Min svigermor sad i over to døgn i en mørk lejlighed, og alt hendes mad fra køleskabet og fryseren måtte smides ud, siger Linda Pedersens svigersøn, Morten Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Påstod at regningerne var betalt

Han henvendte sig til medierne for at få energiselskabet Andel Energi til at tænde for strømmen igen.

I første omgang var han nemlig overbevist om, at det var her, fejlen lå.

- Til at starte med påstod Randers Kommune hårdnakket, at de havde betalt regningerne. Det viste sig ikke at være rigtigt, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan gå til, siger Morten Olesen.

Først da TV2 ØSTJYLLAND henvendte sig hos Andel Energi, blev de ubetalte regninger opdaget, og Randers Kommune fik betalt for strømmen.