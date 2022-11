Koldt i kommunen: Tag en varm trøje med

Samtidig ruller kommunen en kampagne ud blandt sine medarbejdere om, hvordan de kan være med til at spare på energien henover vinteren. Her kan de blandt andet læse, at de opfordres til at tage en varm trøje med på arbejde.



- Det er ikke bare i Randers Kommune, vi står i en energikrise, det gør hele Europa. Vi skal alle spare på energien. Men det kan samtidig være noget vi gør sammen og ikke mindst også inddrager elever i, siger Jesper Kaas Schmidt.

Få undtagelser