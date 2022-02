Kørte i grøften og faldt i søvn med øl i hånden

Bilisten gik hen for at tjekke, om der var nogen i bilen - og det var der. Den 49-årige mand fra Favrskov Kommune sad nemlig stadig bag rattet med en øl i hånden - og sov.

Bilisten kontaktede politiet, som kort tid efter ankom til stedet.

Her fik de kontakt til den 49-årige mand, der sad på førersædet, og da han blæste i et alkometer, viste det over den tilladte promille. Han blev derfor anholdt og sigtet for spritkørsel. Han blev kørt med på stationen, fik taget en blodprøve og afhørt, hvorefter han blev løsladt.