Købte en pistol hos autoværksted: Ender nu i behandling

En større sag om våbenhandel i Struer i Vestjylland trækker også tråde til Østjylland.

En 32-årig randrusianer er onsdag ved retten i Holstebro blevet dømt for at have købt en pistol på et autoværksted i Struer i august 2022 og efterfølgende at have taget den med tilbage til Østjylland.

Den dømte nægtede sig skyldig, og han forklarede i retten, at han såmænd bare var kørt de 100 kilometer fra Randers til Struer – vel at mærke på en lørdag - for at få et godt tilbud på at få repareret sin bil.

På grund af politiets efterforskning i den større sag kunne anklagemyndigheden i retten fremvise både videoovervågning og rumaflytninger. Videoovervågningen viste da også, at randrusianerens bil ganske rigtigt manglede et dørhåndtag i passagersiden og var ridset efter et uheld.

Forklaringen blev dog ikke godtaget af domsmandsretten. Bilen blev nemlig ikke fikset. I stedet førte en meget kort samtale mellem en sigtet i den større sag og den 32-årige til, at randrusianeren fik overdraget en lille bærepose udenfor værkstedet.

Ifølge den dømte var der i posen tre sikringer til et byggeprojekt, som han nævnte for den anden sigtede, han var i gang med. Politiets påstand var derimod, at der var tale om en pistol, ammunition og en lyddæmper.