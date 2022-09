Købmand er skeptisk: Hvorfor sættes afgifterne ikke ned nu?

Vil ikke indfryse betalinger

Noget som erhvervsminister Simon Kollerup (S) også fremhævede under præsentationen af vinterhjælpsaftalen.

- Vi giver folk muligheden for at indefryse den del af regningen, som ligger over niveau. Så kan man afdrage på den del over en årrække. Det er en fremstrakt hånd til de pressede danskere, sagde erhvervsministeren under pressemødet.

Men den løsning vil købmanden i Gassum helst ikke benytte sig af.

- Det er jo altså lidt som at pisse i bukserne for at holde varmen. Jeg frygter, at vi så på et senere tidspunkt ser en bølge af konkurser, når folk skal til at afdrage på gælden, siger Dan Kristensen.