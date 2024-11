P-selskab advarer: Koder fører til falsk betalingsside

TV2 Østjylland har spurgt en række parkeringsselskaber, om de har oplevet noget lignende tilfældet hos Parkzone i Randers.

Af de adspurgte har Easypark svaret, at de også har oplevet, at svindlere har misbrugt firmanavnet og logoet til at opkræve betaling via falske hjemmesider.

Det var dog kun i nogle enkelte tilfælde på Sjælland.

- Det er et stigende problem i udlandet, og derfor advarer vi proaktivt vores kunder om dette. Vi bruger aldrig klistermærker oven på vores skilte. Ægte QR-koder vil altid være integreret på vores skilte. Hvis der er et klistermærke oven på et skilt, skal du ikke bruge det og kontakte vores kundeserviceteam med det samme, oplyser Easypark til TV2 Østjylland.

Q-park og Parkpark er vendt tilbage og oplyser, at de ikke har oplevet det.

FDM kender kun til svindel med QR-koder på ladestandere.