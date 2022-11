Klarer selv elregningen - sender donationer til godt formål

Lørdag tændte han sin juleudsmykning på sin parcelhusgrund på Baldersvej i Spentrup. Som sædvanlig trak det mange mennesker til, der ville se, hvad den 67-årige pensionist havde fundet på.

I år har flere opfordret ham til at tage en slags entre for at dække udgifterne til energi, men det ønsker han ikke.

Men tanken om at samle ind har han alligevel taget til sig med hjælp fra sin datter og svigerdatter.

- Min far var var slet ikke i tvivl om, at det skulle være en indsamling til Kræftens Bekæmpelse, siger hans datter Line Priess.