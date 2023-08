Klar til at køre igen: Tøj og advarsler skabte bus-konflikt

Hele onsdag har busruterne linje 118 og 223 fra Randers været ramt af arbejdsnedlæggelse.

Nu er der godt nyt for pendlerne. 35 strejkende chauffører genoptager arbejdet torsdag og beklager de gener, det har medført, oplyser Vikingbus.

Chaufførerne været i dialog med Vikingbus' ledelse igennem 3F Randers og er kommet til enighed om de stridende punkter, så busserne kører som normalt torsdag.

Konflikten tager udgangspunkt i, at ledelsen ifølge chaufførerne har givet en mundtlig advarsel til deres fællestillidsmand, fordi hun kom for sent to gange i maj og juni.

De vil desuden have nyt arbejdstøj, som deres overenskomst siger, at de skal have hver 18. måned, og så vil de have lavet om på tidsfristen for, hvor sent de kan få at vide, hvordan de skal arbejde den efterfølgende dag.

For nylig blev en 14-dages frist ændret, så de først klokken 12 fik at vide, hvordan de skal arbejde dagen efter.