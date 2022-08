Klager over ny busrute - har været aflyst næsten 40 gange

Tenna Holmelund Wøhleke har oplevet flere af aflysningerne og er ved at være godt træt af situationen. For kan familien ikke regne med bussen, kan de heller ikke vide sig sikker på at komme frem i tide til deres skole og job i henholdsvis Viborg og Aarhus.

Tidligere kørte bus 928X turen mellem Randers og Viborg, men den ophørte, da firmaet Umove i sommer overtog driften. Til stor ærgrelse for Tenna Holmelund Wøhleke.

- Jeg tror, jeg kun én gang oplevede aflysninger på 928X-ruten, siger hun.

Hun tager dagligt ruten fra Læsten ind til Randers og så til Aarhus for at passe sit job som skolelærer på en folkeskole i Aarhus. Et job, som hun elsker, og som hun er villig til at køre i bus halvanden time hver vej for.