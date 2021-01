Kirsten blev fuppet af Copenhagen Lashes: - Det er noget svineri

- Det er noget svineri, fordi jeg har aldrig nogensinde bedt om det abonnement, lyder det fra Kirsten Lomholdt fra Horsens til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirsten Lomholt er én blandt cirka 1.000 kunder, der har klaget over Randers-virksomheden Copenhagen Lashes til Forbrugerombudsmanden efter, at de angiveligt har fået en abonnementsordning på øjenvippeserum uden, at de var klar over det.

- Det var prisen, der var blikfanget, forklarer Kirsten Lomholdt.