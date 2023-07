Kent er målløs: Hvem lader sin hund skide på min fars gravsted?

For tre måneder siden begravede Kent H. Pedersen sin far på Nordre Kirkegård i Randers.

Siden har han ikke bare skulle kæmpe med sorgen over tabet af sin far, han har også kæmpet mod hundeejere og deres opførsel på kirkegården.

I forbindelse med farens begravelse anlagde familien et nyt og flot gravsted med blomster og planter ved siden af Kent H. Pedersens brors gravsted.

Her finder han hver anden-tredje dag efterladenskaber fra det, han mener er en hund.

- Med jævne mellemrum er der et dyr, der kommer af med sit lort på vores gravsted, siger han.

Ægtepar vist væk

Problemerne begyndte kort efter, familien havde anlagt det nye gravsted for tre måneder siden.

- Jeg har to gange bedt et ægtepar om at gå væk fra min fars gravsted. Deres hund stod og tissede derinde, og det bad jeg dem om at holde op med. De svarede bare, at 'de døde kan jo ikke mærke noget', fortæller han.

Det er langtfra den eneste gang, han har set hundeejere lufte deres hunde tæt på gravstederne på Nordre Kirkegård.

- At man skal trække sine hunde ind mellem folks gravsteder i lange flexliner, det forstår jeg ikke. Det er svært at forestille sig, hvad der foregår inde i menneskers hoved. Kirkegården bliver brugt som et hundetoilet, siger Kent H. Pedersen.