Kendt vært bad om hjælp: Måtte svare folk til klokken 2 om natten

Siden tv-værten Christian Degn fredag fortalte, at han og hans kæreste, Trine Johst Vammen, og deres søn Vagn søger hus i Randers, er det væltet ind med beskeder - både om mulige boliger, men også om alt fra at babysitte til information om forskellige bydele.

Det fortæller den godt to meter høje tv-vært, som har brugt en stor del af weekenden på at gennemgå mails og sociale medier.

- Vi er så overvældet og taknemmelige for alle de henvendelser, vi har fået. Jeg forsøgte at få overblik over det i går (søndag, red.), og jeg sad til klokken to natten til søndag og prøvede at svare alle, siger han.

Senest 1. marts skal Christian Degn og kæresten være ude af lejligheden på Vesterbro, som er solgt, og boligjagten i det østjyske har indtil videre ikke kastet et køb af sig.

Udsigt til vand

- Jeg har altid haft en drøm om at udsigt til noget vand, så det vil vi meget gerne have, ud over at vi gerne vil have plads i både økonomi, bolig og fritid i vores kommende bolig, fortæller Christian Degn.

En rundringning til de randrusianske ejendomsmæglere har ikke givet resultat, men fredagens opslag har kastet flere interessante henvendelser af sig, afslører tv-værten, som er født i Randers og opvokset i Råby.