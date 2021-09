Kendt spillested i Randers flytter til nye lokaler

Selvom rykningen af spillestedet har været en del af planen, siden det blev besluttet, at von Hattenhus skal renoveres, er det dog ikke uden en følelse af splittelse, siger Kristian Skjødt-Ladefoged:



- Det er ikke noget, vi bare gør med et smil på læben. Det er med en følelse af vemodighed vel vidende, at vi med sikkerhed kan drive foreningslivet videre, sådan som vi vil have det, når vi vender tilbage til Von Hattenhus igen.

Slår dørene op torsdag

Musikcaféen har allerede håndværkere på i det nye lokale hos Underværket, hvor både bar og scene er ved at være klar til, når caféen for første gang slår dørene op igen i de nye omgivelser. Det sker torsdag i næste uge.

Inden da står Café von Hatten over for sit sidste arrangement i år i von Hattenhus, som er en jam-aften. Her har amatører mulighed for at optræde, hvilket passer godt ind i den 39-årige cafés ånd, fortæller caféens pr-ansvarlige: