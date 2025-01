Børn akut flyttet: Kan først vende tilbage om tre år

Der skal findes en permanent løsning for børnene på daginstitutionen Toftegården i Assentoft ved Randers. Siden november har 94 børn ikke kunnet komme i deres normale vuggestue og børnehave, efter et tilsyn afslørede, at flere af bygningerne ikke er i forsvarlig stand. Forældrene til de mange børn har siden skullet væbne sig med tålmodighed. Tirsdag skal børne- og familieudvalget i Randers Kommune behandle to bud på midlertidige løsninger, der kommer til at danne ramme om børnenes hverdag i op til tre år. Den lange udsigt til en permanent løsning bekymrer Emma Overgaard, der er mor til tre børn, hvoraf to går i daginstitutionen Toftegården.

Jeg håber på en lokal, permanent løsning her i Assentoft, så vi kan komme videre fra det her hurtigst muligt Emma Overgaard, mor til tre, Assentoft

Politikerne kan vælge at opstille en midlertidig pavillon på Toftegårdens matrikel. Den løsning kan tage op til seks måneder at have klar, og den vil koste op til 9,9 millioner kroner over den tre-årige periode. Det andet forslag på dagsordenen er en ombygning af Assentoftskolen. Det vil kræve, at der inddrages flere lokaler på Assentoftskolen og kan derfor betyde, at der kan komme lokalemæssige udfordringer for skolen. Den løsning koster 12,1 millioner kroner over tre år. Senere skal det besluttes, hvad der skal ske med daginstitutionen permanent. Ny hverdag Emma Overgaards håb er, at de snart kan få en afklaring på fremtiden. - Vi står i den situation, at vi ikke kender ret meget til vores fremtid. Vi ved kun, at det er nogle måneder frem formentlig. Vi går i uvished og venter på svar, siger Emma Overgaard til TV2 Østjylland.

Emma Overgaard mor til tre håber på en permanent løsning i Assentoft

For familien betyder den akutte flytning, at der bliver brugt markant længere tid i bilen frem for på legepladsen. - Vi bruger en time på aflevering og halvanden time på at hente, så det er to en halv time, der bliver brugt på aflevering og hentning. Det er jo ikke fedt at sidde i en bil så lang tid, siger Emma Overgaard. Ny midlertidig plan Mogens Nyholm, der er formand for børn- og familieudvalget i Randers Kommune, mener også, at situationen skal løses hurtigst muligt, men der findes ingen nemme løsninger. Vi ser frem imod tre års ventetid, før der bliver fundet en permanent løsning. Hvordan kan det være? - Der ligger forskellige scenarier for, hvordan vi gør det her. Ét er at bygge nyt, og hvis der skal laves en ny institution, kan det tage op til tre år, og det er nok worst case-scenariet med de op til tre år, men vi taler i hvert fald om år, siger Mogens Nyholm.

Man skal tænke sig godt om for at håndtere dem rigtigt, og det gør vi efter bedste evne Mogens Nyholm, formand for børn- og familieudvalget, Randers Kommune