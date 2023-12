Kæmper mod store vandmasser: - Værst tænkelige tidspunkt

Randers Kommune kæmper torsdag middag med at pumpe vand væk fra Alling Å. Kraftigt regnvejr strømmer ned i åløbet, hvor der er etableret en midlertidig dæmning, mens man er ved at omlægge åen.

Det fortæller Jens Heslop, direktør for miljø og teknik i Randers Kommune.

'Det kraftige regnvejr vi har haft her til morgen og formiddag kommer på det værst tænkelige tidspunkt. Vi er udfordret af, at regnvandet fra oplandet søger mod å-løbet, der lige nu stopper ved den midlertidige dæmning, vi har etableret,'

'Det medfører, at vandstanden stiger for hurtigt, og derfor er vi i samarbejde med beredskabet gået i gang med at pumpe vand over Gl. Aarhusvej, så vi forhåbentligt kan holde vandet skak indtil rørføringen er etableret og vandet kan løbe i åen igen,' udtaler han i en skriftlig kommentar.

Samtidig udgør de store vandmængder risiko for, at jordskred på Nordic Wastes område vil skride yderligere. Det fortæller professor Mogens Greve i denne artikel.