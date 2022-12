Kæmpe ulykke med 30-40 biler på motorvejen - to er omkommet

Opdateret klokken 18: Ifølge Vejdirektoratet er der nu åbnet for trafik i sydgående retning. Det venstre spor er dog fortsat spærret.

I nordgående retning er motorvejen stadig helt spærret.

---

Der er spærret i begge retninger mellem 37 Handest og 38 Purhus på E45 efter flere større uheld, som skete omkring klokken 09.30.

Ifølge DR har politiet oplyst, at 30 til 40 biler er kørt sammen i uheldet.



I en pressemeddelelse oplyser Nordjyllands Politi, at der er flere alvorligt tilskadekomne. De pårørende er endnu ikke underrettet, og politiet kan ikke udtale sig yderligere, lyder det i meddelelsen. Over for nordjyske.dk bekræfter politiet, at to mennesker har mistet livet i ulykken.