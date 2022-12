Kæmpe uheld med 30-40 biler på motorvejen - to er omkommet

Der er spærret i begge retninger mellem 37 Handest og 38 Purhus på E45 efter flere større uheld. Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Ifølge DR har politiet oplyst, at 30 til 40 biler er kørt sammen i uheldet.



I en pressmeddelelse oplyser Nordjyllands Politi, at der er flere alvorligt tilskadekomne. De pårørende er endnu ikke underrettet, og politiet kan ikke udtale sig yderligere, lyder det i meddelelsen. Over for nordjyske.dk bekræfter politiet, at to mennesker har mistet livet i ulykken.

En tredje alvorligt til skade

De omkomne er en lastvognschauffør og en 40-årig mand fra Himmerland, skriver nordjyske.dk. Lastvognschaufførens identitet er ikke fastslået endnu.

Ifølge Ritzau er en tredje person kommet alvorligt til skade.

Der er både sket færdselsuheld i sydgående og nordgående retning, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet opfordrer til, at man finder alternative ruter som følge af ulykken.