Kæmpe projekt skaber fortryllende syn på himlen

Andre satellitter er 40.000 kilometer væk for, at de kan kredse i samme omløbstid som jorden og dermed fastholde en bestemt position over jordoverfladen.

Kan ses onsdag morgen

Hvis vejret tillader det, og skyerne fjerner sig, vil det også i de kommende dage været muligt at se Starlink-satellitterne over ikke bare Randers, men hele Østjylland.

Ifølge findstarlink.com kan nemlig følge satelitterne på himlen fra syd til sydøst onsdag morgen i to minutter omkring klokken 05:34.

Torsdag er det klokken 05:51, man skal se fra sydvest til sydøst.

DMI spår i øjeblikket mange østjyder fine chancer for at få et glimt af satellitterne, for der skulle blive rimeligt klart vejr onsdag morgen.