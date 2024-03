Kæmpe modstand: Flere end 1000 underskrifter mod kommunes planer

Borgere i Assentoft vil mandag klokken 17.45 aflevere en stak papirer med underskrifter fra flere end 1000 personer, der har skrevet under på en opfordring om, at Randers Kommune skal stoppe sine planer om at etablere to bassiner til forurenet vand i deres by.

Det fortæller initiativtagerne.

Deres håb var, at de kunne samle 500 underskrifter.

Vandet kommer fra virksomheden Nordic Waste i Ølst, og borgerne i Assentoft har nu udsigt til, at kommunen vil flytte en del af det forurenede vand til to store, nygravede bassiner ved Virkevangen.

Borgerne er blandt andet bekymrede for, at en membran i