Kæmpe kaos: Trafikken stod stille

Skal man til eller fra Randers Syd i dag, er det en god idé at overveje en alternativ rute. Lige nu er der nemlig trafikale udfordringer og kø på motorvejen. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Årsagen til de mange biler på vejene på en helligdag var, at der fredag aften afholdtes et bilevent i Randers for en masse bilentusiaster.

Det er foreningen Cars and Coffee Aarhus, der står bag biltræffet. Ifølge arrangøreren selv er forventningen, at der kommer flere tusinde biler.

Klokken 19 fredag oplyste Østjyllands Politi, at der var så mange biler på vejene, at trafikken i den sydlige del af byen stod helt stille.

Politiet opfordrer til at køre ad alternative ruter eller vente med at køre