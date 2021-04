Jytte er lettet: Ulovlige rækkehuse får lov at blive stående

- Desværre blev Peter (bygherre, red.), som også styrede projektet, ramt af alvorlig sygdom dengang det hele stod på, hvilket betød at dispensationen ikke blev fulgt ordentligt til dørs, skriver Martin Skøtt Christensen fra Assentoft 2talbyg.

Og mens Jytte Jensen nu håber på, at sagen endegyldigt er lagt i graven, undrer flere naboer sig over, hvorfor de lokale politikere ikke har taget sagen mere alvorligt.

Politiker: Randers Kommune skal slå hårdt ned

- Jeg synes, det er godt for dem, der bor i huset. Men jeg tænker, hvad sker med den næste bygherrer, som gør noget, der ikke bliver fulgt op på. Så er jeg lidt i tvivl om, hvordan vores samfund ser ud på sigt, siger Anette Ambøg.

I byrådet stemte 21 medlemmer for, at der skulle gives dispensation, så de to rækkehuse kan blive stående. Ni medlemmer stemte imod lovliggørelsen af husene, og én af dem er Frida Valbjørn (EL).

Hun mener, at sagen handler om grundlæggende retsprincipper:

- Der er sket klare brud på reglerne. Man har ikke fulgt lokalplanen. Man har ovenikøbet ladet familier flytte ind uden ibrugtagningstilladelse. Det skal Randers Kommune slå hårdt ned på, for det er min klare opfattelse, at vi står i en situation, der kan skabe præcedens, og vi vil gerne undgå de her sager i fremtiden siger Frida Valbjørn til TV2 ØSTJYLLAND.

Byrådsmedlem: Loven er ikke brudt for at score kassen

Én af fortalerne for at husene kan blive stående er byrådsmedlem Daniel Madié (K):

- Man skal vægte og veje, når man som politiker får de her sager ind på sit bord. I den her sag er der nogle væsentlige menneskelige hensyn til at tage, og så det rent juridisk tekniske er der også nogen hensyn at tage i den her sag.

- Bygherren her har ikke lavet et bevidst lovbrud for at score kassen, siger Daniel Madié.