Julie Kvelland jubler over brev: - Det her betyder alt

- Jeg troede, jeg ville få nej, fordi der har været så meget snak om, at det var for dyrt. Min læge havde også sagt, jeg skulle forberede mig på afslag, så jeg er så overrasket og lettet nu, siger hun.

Medicinudvalget har nemlig godkendt, at hendes behandling med præparatet Metreleptin kan fortsætte i et år.

For medicinen koster flere millioner kroner om året, og medicinrådet i Region Midtjylland har tidligere afvist at bevillige behandlingen.

For Julie Kvelland fra Randers betyder hendes medicin alt. Alligevel var hun begyndt at forberede sig på, at hun ville stå uden medicin, når sidste dosis er brugt om 35 dage.

Julie Kvelland er født med den ekstremt sjældne sygdom partiel lipodystrofi. Lidelsen kommer af en genetisk fejl og betyder for Julie Kvelland, at hendes fedtdepoter er samlet på overkroppen - særligt på ryggen og halsen, mens hendes ben er meget spinkle.

Meget bedre helbred

Julie Kvelland fortæller, at leptin-behandlingen er det eneste, der har virket for hende.



- Jeg har for første gang i mit liv følt mig mæt, og mit helbred og min livskvalitet er blevet så meget bedre. Det er helt utroligt. Jeg har tabt næsten 20 kilo, mine organer er blevet mindre, alle blodprøverne ser pludseligt fine ud, siger hun.

Hun fortæller også, at hun har fået det bedre psykisk, efter hun startede på behandlingen.

- Jeg har døjet en del med depression og angst førhen, men jeg har fået det meget bedre psykisk også, siger hun.

Hvorfor synes du, det er rimeligt, at du skal have skattefinansieret medicin for flere millioner kroner om året?

- Jeg forstår ikke, at medicinen skal være så dyr, og jeg kan godt se, at det er mange penge at bruge på et enkelt menneske. Men det er noget, jeg virkelig har brug for. Min sygdom er livsfarlig i længden, så jeg kan ikke klare mig uden, siger hun.

Hvorfor kan du ikke bruge et billigere præparat, der kan hjælpe på mæthedsfornemmelsen?

- Fordi alle andre præparater fungerer på den måde, at medicinen påvirker hormonet leptil. Men jeg har slet ikke leptil i kroppen. Vi er kun to i Danmark med denne sygdom, og den kræver desværre bare en helt særlig behandling.