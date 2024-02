Jordkørsel ved Nordic Waste indstilles fra på mandag

Lastbilerne har siden december kørt i pendulfart med lastrummene fyldt med jord, men fra på mandag er det slut.

Byrådspolitikerne i Randers Kommune er på et ekstraordinært møde fredag eftermiddag blevet orienteret om, at man nu har vurderet, at der er kørt tilstrækkeligt med jord væk fra Nordic Wastes arealer i Ølst.

Det fortæller byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten til TV2 Østjylland.

- Forvaltningen har vurderet, at det er forsvarligt at indstille kørslen nu. Man er simpelthen nået til et punkt, hvor man kan styre det. Jeg er ikke geolog eller lignende, så jeg kan ikke kontrollere det selv, men jeg formoder, det er en beslutning, der er truffet på et fagligt og solidt grundlag, siger Kasper Fuhr Christensen.

Orienteringen blev givet af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og Jens Heslop, der er direktør for Udvikling, Miljø og Teknik.