Jonna og Jens har forsøgt at få en baby i syv år, og det er ikke et tilfælde, at det ender med fire. I hvert fald skal der en hormonindsprøjtning til for at skabe nyt liv.

I Danmark kommer der kun firlinger til verden ved én ud af en halv million fødsler.

Vennerne joker med at løbe skrigende væk, men Jonna og Jens føler sig velsignede.

- Vi havde ikke regnet med, at vi ville få lov til at opleve at få småfolk i huset. At der kommer fire, overgår det hele, siger Jens.

Jonna kommer dog til at betale en pris for livet som mor til fire.