Johnni frygter for sønnens skole: - Bliver bare opbevaring af specialbørn

Johnni Jensens 12-årige søn Gustav er svært hjerneskadet. Han går i 5. klasse på specialskolen Trekløverskolen i Randers, og til tider føler faren lidt, at han slet ikke får undervisning. Men i stedet bare er der. Fordi de ansatte ikke har tiden. - De voksne er hængt op hele tiden. Der er ikke den der glade medarbejder, som har tid til børnene, for de hænger hele tiden bagefter. Der er seks børn på stuen, men de er altid en mand i undertal, siger Johnni Jensen til TV2 Østjylland. Han har intet at udsætte på de enkelte medarbejdere, men de senere år har skolegangen for sønnen ændret sig.

Trekløverskolens afdeling på Blommevej har ca. 110 elever. Skolen har elever på 0.-10. klassetrin og et sammenhængende skole- og fritidstilbud.

Bliver sat ved sin skærm Ifølge faren som en konsekvens af de besparelser, der har været på skolen. - Hvis der mangler en voksen, bliver han tit sat meget med sin skærm. Hvor han kan underholde sig selv. Men det er jo ikke det, personalet ønsker. Det er sidste udvej, siger Johnni Jensen, der kan mærke det på Gustav, hvis det sker: - Så er han ked af det og hænger med hovedet. Vi andre kan også mærke det i hovedet, hvis vi har siddet meget ved en skærm.

quote For mig er det ikke en skole, men mere et opholdssted for børn, der ikke passer ind Johnni Jensen, far til Gustav

Da sønnen Gustav begyndte på skolen, var det anderledes, fortæller faren. Her var der voksne til at tage sig af ham, og der var bedre tid til udflugter og andre initiativer, som børnene nød.

Johnni Jensens søn Gustav har gået på Trekløverskolens afdeling på Blommevej, siden han begyndte i skole.

'Har været sit igennem' Nu er flere ting ifølge Johnni Jensen en kamp at finde tiden til. - Eksempelvis svømning må vi kæmpe en kamp for. Det bliver aflyst, fordi der ikke er personale til det. Det påvirker familien meget, når Gustav har dårlige dage i skolen. - Det er jo forfærdeligt, man vil altid sine børn det bedste. Når Gustav har et handicap med en stor hjerneskade og har været sit igennem, så synes jeg ikke, han også skal trækkes igennem en skole, som for mig ikke er en skole, men mere et opholdssted for børn, der ikke passer ind.

Trekløverskolen har matrikler flere steder i Randers. En af dem ligger på Blommevej i den nordlige del af byen.

Skal spare endnu mere Formanden for skolebestyrelsen får mange henvendelser fra forældre, der er lige så frustrerede på deres børns vegne som Johnni Jensen. - De kommer med manglende undervisning, de føler ikke deres børn får, hvad de skal have. De sidder meget med iPad, der er meget pause. Vi har stadigvæk det samme antal elever, men færre personaler. Så det bliver sværere at give børnene, det de har brug for, siger formanden Nete Ankerstjerne til TV2 Østjylland.

quote Jeg tænker snart, at det ikke kan blive værre Nete Ankerstjerne, formand, skolebestyrelsen, Trekløverskolen

Trekløverskolen har de seneste fire år skullet spare over to mio. kroner om året. Fra næste år er der lagt op til en fire gange så stor besparelse. Den frygter Nete Ankerstjerne konsekvenserne af: - Jeg synes jo ikke, som det er nu, at vi overholder folkeskoleloven på alle vores matrikler. Så jeg tænker snart, at det ikke kan blive værre. Men det tænkte jeg også for år tilbage, og det er blevet værre. TV2 Østjylland arbejder på en kommentar til kritikken fra skolelederen på Trekløverskolen Klaus Viggers.

Frygter det bare bliver opbevaring Johnni Jensen med sønnen Gustav har forsøgt at råbe ledelsen på skolen op, men uden held, siger han. - Jeg har holdt møder med skolen og lederen. Det eneste, jeg fik at vide, var, at han godt kunne se, det ikke var optimalt, lyder postulatet fra faren.

