Jørgen inviteret til vaccination – i den anden ende af landet

Det nærmeste sted med ledige tider var i Næstved på Sjælland. Som han altså skal køre til og fra af to omgange for at blive vaccineret.

- Fem minutter fra mit hjem er et vaccinationscenter. Så hvorfor skal jeg lægge og køre 1000 kilometer for at blive vaccineret, spørger han nu.

- Vi skal være miljøbevidste og alt muligt. Så er det da dumt at blive tvunget til at køre så langt. Det er amatøragtigt, fortsætter han.

Er langt fra alene

Men er det ikke det værd at køre til Næstved og få vaccinen for dig?

- Jeg er ikke nervøs over ikke at være vaccineret. Jeg skal bare holde mig for mig selv, og holde mig isoleret. Og det har jeg allerede gjort i et år. Men det begrænser mig selvfølgelig.