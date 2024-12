Overtog firma i 'modvind': - Jeg synes, vi er kommet godt fra start

Auktionshuset Campen i Randers har været i vælten, siden det tidligere i år kom frem, at ikke alting nødvendigvis foregik helt efter bogen i virksomheden.

I hvert fald kunne TV2 Østjylland i foråret fortælle, at ansatte i flere tilfælde selv gik ind og bød på varer, der var sat på auktion - angiveligt for at påvirke prisen.

Det hele endte med, at virksomheden kom under rekonstruktion i et forsøg på at rette op på økonomien, og løsningen blev, at Connie Hansen i august købte sig ind i Campen Auktioner, hvorefter den tidligere ejer og direktør, Finn Campen, blev købt helt ud.

Denne lørdag var der så for første gang en fysisk auktion i lokalerne på Myntevej i Randers, og det var en spændt Connie Hansen, TV2 Østjylland mødte, mens hammeren faldt over alt fra gamle biler til firehjulede crossere og traktorer.

- Jeg synes, det er gået fint. Her er et fint fremmøde, og der har været mange med online og på telefonen. Jeg synes, det er en spændende udfordring, jeg står over for, siger Connie Hansen.

Ser det som en investering

Hun siger, at hun er gået ind i auktionsbranchen, fordi hun så muligheden for at lave en investering.

Hun har tidligere drevet butik med børnetøj i Søndervig og været bogholder hos et lastvognsfirma i Give. Derudover har hun gjort sig inden for forskellige økonomiafdelinger.

Hendes mål er at føre Campen tilbage til det, det engang var: En veldrevet virksomhed.